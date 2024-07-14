Stéphanie Karcher candidate à sa succession

La maire de Crest a officialisé sa candidature le samedi 20 septembre, avec une liste « renouvelée à 50 % »

Elle avoue avoir hésité. Finalement, Stéphanie Karcher, 54 ans et maire de Crest depuis le 14 juillet 2024 et la démission d’Hervé Mariton, sera bien candidate aux élections municipales de mars prochain.