Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Stéphanie Karcher candidate à sa succession

Stéphanie Karcher candidate à sa succession

La maire de Crest a officialisé sa candidature le samedi 20 septembre, avec une liste « renouvelée à 50 % »

 Elle avoue avoir hésité. Finalement, Stéphanie Karcher, 54 ans et maire de Crest depuis le 14 juillet 2024 et la démission d’Hervé Mariton, sera bien candidate aux élections municipales de mars prochain.

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU