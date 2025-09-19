Bourdeaux, une petite cité de caractère
Le village s’est vu décerner le label « Petites cités de caractère », une première en Drôme.
Tout est parti d’une histoire de manteau. Le « Grand manteau » de Bourdeaux, vestige du Château de Châtelas, surplombe depuis le XIIe siècle cette ancienne cité médiévale. En contrebas, une maison, dont la façade date de la Renaissance, est classée aux Monuments historiques, au côté de laquelle habitent l’illustrateur Christian Heinrich et la scénariste Gwendoline Raisson. Cette dernière, à l’ombre du manteau, s’est vite demandée dans quel état ce magnifique monument était, et s’il n’y avait pas une chance, malheureusement, qu’à terme, il n’en vienne à tomber. Bonne question : la municipalité n’est pas propriétaire, le lieu n’est pas classé.
Pour étudier la question, voire sécuriser les lieux, il fallait donc être inventif. Car cela revenait à trouver des fonds – le genre de montant qu’on ne trouve pas dans une petite commune comme Bourdeaux...
19 septembre 2025