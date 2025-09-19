À Aouste, un garage multimarques flambant neuf

Du haut de ses vingt-trois ans, Kilian Baudouin est un jeune homme déterminé. ll avait envie d’être son propre patron.

Aussi a-t-il décidé de miser sur ses compétences auto pour ouvrir un garage multimarques. Et c’est dans la Zac du Pas de Lauzun, à Aouste, qu’il s’est installé début août avec son frère Louann...

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025