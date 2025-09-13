Pollution dans le canal de la Gervanne à la Sye

C’est de l’huile d’ensimage, un liquide visqueux dérivé du pétrole, qui s’est retrouvée dans le canal de la Gervanne, le samedi 13 septembre.



Photo prise par la municipalité de Mirabel-et-Blacons devant l’usine Sofila le 13 septembre

Une cuve de mille litres a en effet été accidentellement percée lors d’une livraison le vendredi 12 septembre sur le site de Sofila (ex Gervatex), une usine de fil textile. « C’est un accident bête, selon Thibault Carrier, PDG de la société Sofila et bien embêté par cette pollution....

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025