Des tablettes pour les résidents de Fontlaure

Le Rotary club de Crest a donné 6000 euros pour un projet à l’IME.

« C’est une somme très importante qui nous permettra de construire pleinement le projet. » Emmanuel Girain, le direction de l’Institut médico-éducatif de Fontlaure, était ravi, le mardi 9 septembre. Le Rotary club Crest Vallée de la Drôme lui remettait ce jour-là, très officiellement, au restaurant la Saleine, un chèque de 6 000 euros pour un projet visant à faciliter la vie des résidents de l’IME, entre Aouste et Crest.

Le projet ? L’achat de tablettes numériques, sur lesquelles sera installée une application servant à faciliter la communication de personnes atteintes de troubles du spectre autistique. L’ambition : leur permettre d’exprimer, grâce à l’écran tactile et aux images proposées par l’application, des besoins et des émotions.

Un projet « qui entre pleinement dans le cadre et dans les valeurs du Rotary », s’est réjoui Hervé Liotard, le président du club local. 6 000 euros, c’est un montant important pour le club, qui distribue chaque année autour de 30 000 euros pour des projets d’intérêt général, de développement économique et de solidarité. Le projet de Fontlaure est en partie financé par les ventes d’huîtres de Noël 2025, qui sont la première source de financement pour le club local.

Pensez-y, l’hiver prochain, quand vous croiserez son stand sur le marché de Crest !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025