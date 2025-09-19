Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

La FoirExpo de Crest sur les starting blocks

Ce grand rendez-vous commercial fignole son organisation...

Christophe Caillet
Christophe Caillet, maître d’oeuvre de la FoirExpo

Inscrivez-le dans votre agenda ! Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, la FoirExpo de Crest prendra ses quartiers à l’Espace Soubeyran, et cela promet d’être un rendez-vous commercial comme on en a peu souvent vu à Crest !

L’idée des organisateurs, comme nous vous l’avons déjà raconté, est de créer un évènement qui rassemble tous les types de commerces...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025

