La FoirExpo de Crest sur les starting blocks
Ce grand rendez-vous commercial fignole son organisation...
Christophe Caillet, maître d’oeuvre de la FoirExpo
Inscrivez-le dans votre agenda ! Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, la FoirExpo de Crest prendra ses quartiers à l’Espace Soubeyran, et cela promet d’être un rendez-vous commercial comme on en a peu souvent vu à Crest !
L’idée des organisateurs, comme nous vous l’avons déjà raconté, est de créer un évènement qui rassemble tous les types de commerces...
Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025