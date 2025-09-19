La chorale du coeur, un peu de joie et de bonheur
Des résidents de l’Ehpad Sainte-Anne donnent de la voix.
Qu’il faisait bon se promener au Parc Sainte-Anne, le mardi 16 septembre dans l’après-midi ! Outre l’agréable soleil de cette fin d’été et la douce brise qui soufflait ce jour-là, c’est surtout le petit orchestre et le grand choeur, installés dans un coin du parc, qui rendait l’atmosphère si chaleureuse...
Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025