La jeunesse slovène de passage

Six jeunes originaires de Medvode, ville jumelée, ont séjourné à Crest.

Crest est jumelée avec la ville slovène de Medvode depuis 2008. Située à une dizaine de kilomètres au nord de Ljubljana, elle compte 15 000 habitants. Six d’entre eux, deux femmes et quatre garçons âgés de 19 à 28 ans, sont venus passer deux jours à Crest, les mardi 9 et mercredi 10 septembre. Ils appartiennent à une branche de scouts laïques et se sont rencontrés lors d’un camp en Norvège. C’est en voiture et après 14 heures de route (!) qu’ils ont rejoint la cité des Arnaud.

Au programme, visite guidée de la ville par Jann White, coprésidente du comité de jumelage. La tour bien entendu, le centre ancien, la place Medvode, près du centre d’art… Ils ont pu apprécier le patrimoine, mais pas seulement, Ils ont mangé de très bonnes pizzas et les fines odeurs d’ail de la Maison Boutarin, où ils étaient logés, les ont marqués. Ils ont également passé une matinée à Archijeux, le bar à jeux de société de la ville.

Luka Ilinčič, Taja Malnar, Nace Guzelj, Alja Šlenc, Tit Hodžar et Vasja Belušič ont ensuite continué leur périple vers Orange, en Vaucluse, où ils avaient rendez-vous avec d’autres scouts slovènes. « Dobra cesta » leur souhaite Le Crestois, bonne route en slovène.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025