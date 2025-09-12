« Bloquons tout » essaime à Crest
Le 10 septembre, 300 manifestants ont bloqué les zones commerciales d’Intermarché et d’Auchan.
Il est un peu plus de midi, le jeudi 10 septembre, et le parking d’Intermarché, dans la zone commerciale de Mivoie, à Aouste-sur-Sye, d’habitude bien rempli, est étrangement vide. À quelques pas de là, trois cents manifestants ont bloqué les accès aux commerces depuis le rond-point. Une « grève de la consommation » provoquée dans le cadre du mouvement national « Bloquons tout ». L’objectif : montrer au pouvoir l’influence du peuple sur l’économie et le fonctionnement du pays. La traduction d’une colère sociale, politique, environnementale… Bref, d’un ras-le-bol généralisé, selon plusieurs « bloqueurs » interrogés...
Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025