La saison de chasse ouvre officiellement le 14 septembre

La fédération départementale des chasseurs a fait le point avant la réouverture de dimanche.

Le rôle des sociétés de chasse pourrait-il se rapprocher de celui des banques suisses ? C’est par cette curieuse métaphore que Rémi Gandy, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, a introduit la conférence de presse organisée le mercredi 3 septembre pour annoncer la réouverture générale de la la chasse, prévue ce dimanche 14 septembre à 7 heures...

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025