« Il était comme ça, Denis »
La CCVD a rendu hommage à Denis Benoit.
Loin du tumulte parisien, comment s’exerce la démocratie en France ? Venu filmer le conseil communautaire de communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), le mardi 2 septembre dernier, un journaliste de la chaîne parlementaire LCP aura bientôt l’occasion de le faire découvrir aux Français. Pas mécontent de cette initiative, Jean Serret a pris le temps de la présenter à ses collègues élus, afin qu’ils ne s’étonnent pas de voir le cameraman capter leurs échanges.
Puis le président a voulu rendre hommage à son homologue de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), Denis Benoit, décédé deux jours plus tôt...
Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025