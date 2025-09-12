Sylvie Caumette et François Brocard succèdent à Denis Benoit

La première le remplacera à la mairie d’Aouste, le second à la tête de la 3CPS.



Sylvie Caumette et François Brocard

Ce sont des élu·es en deuil qui se sont réuni·es le lundi 8 septembre pour organiser la succession politique de Denis Benoit, maire d’Aouste-sur-Sye et président de la 3CPS, disparu prématurément le dimanche 31 août. Le conseil municipal d’Aouste s’est réuni sous la présidence de la maire par intérim, Marie-Jo Pieyre, pour procéder à l’élection du nouveau maire et de ses adjoints...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025