Communion et recueillement aux obsèques de Denis Benoit

Il est bien difficile, avec de simples mots, de rendre fidèlement compte de l’atmosphère extraordinaire qui régnait, le vendredi 5 septembre, au théâtre de verdure d’Aouste-sur-Sye.

Une foule immense était rassemblée entre l’esplanade de la mairie et la rivière Drôme pour se recueillir et rendre hommage à Denis Benoit, maire d’Aouste et président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans, enseignant retraité, sportif intrépide, époux, père, frère, fils…

Au centre de l’hémicycle formé par la foule, sur les grandes marches en pierre du théâtre de verdure, la famille de Denis Benoit, soudée et digne...

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025

