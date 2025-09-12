Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le Central Vapeur a soufflé sa première bougie

La place Argod était en fête samedi 7 septembre.

Une ambiance digne de la Fête de la musique, du cochon rôti à la broche et pas moins de cinq concerts dans la soirée : samedi 7 septembre, le café-restaurant Le Central vapeur, installé place Argod, avait sorti le grand jeu pour son premier anniversaire.

Rencontré au début de la soirée, Maxime, l’un des fondateurs explique...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025

