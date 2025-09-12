Le Central Vapeur a soufflé sa première bougie
La place Argod était en fête samedi 7 septembre.
Une ambiance digne de la Fête de la musique, du cochon rôti à la broche et pas moins de cinq concerts dans la soirée : samedi 7 septembre, le café-restaurant Le Central vapeur, installé place Argod, avait sorti le grand jeu pour son premier anniversaire.
Rencontré au début de la soirée, Maxime, l’un des fondateurs explique...
Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025