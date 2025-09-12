Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les Crestois ont choisi leurs activités de l’année

85 associations étaient présentes au forum annuel, espace Soubeyran.

C’est le rendez-vous incontournable des parents et des personnes de tout âge engagées dans la vie associative. Le samedi 7 septembre s’est tenu le forum annuel des associations à l’Espace Soubeyran. La mairie avait réservé tout l’espace disponible pour les 85 associations présentes.

Le gymnase a accueilli 26 associations sportives (dont l’Union sportive crestoise qui en regroupe elle-même 25), la salle Coloriage, 30 intervenants de Crest’Actif, et les Moulinages, 59 associations diverses ainsi que le stand de la ville de Crest, qui offrait à qui voulait un annuaire des associations crestoises, pas toutes représentées ce jour-là...

Article publié dans Le Crestois du 12 septembre 2025

