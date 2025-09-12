À Crest, la zone d’Intermarché entièrement bloquée

Trois cents personnes se sont rassemblées sur le rond-point dans le cadre du mouvement « Bloquons tout »

Ce jeudi 10 septembre, un appel lancé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux nommé « Bloquons tout » appelait à des manifestations et des blocages partout en France. Le mot d’ordre : plus de justice sociale et environnementale, moins d’inégalités, un changement de politique... Bref, un ras-le-bol généralisé et des revendications traditionnellement portées par la gauche.

L’appel a essaimé jusqu’à Crest puisque vers midi, environ trois cents personnes étaient rassemblés sur le rond-point de la zone d’Intermarché, sur la commune d’Aouste-sur-Sye. Les deux entrées de cette zone étaient bloqués par des manifestants pour provoquer « une grève de la consommation » tandis qu’un barrage filtrant régulait le passage des véhicules. À 12h30, tous les magasins de a zone avaient tirés le rideau.

C’est aux alentours de 8h30 qu’un cortège de soixante-dix personnes sont partis dans la gare pour une déambulation en ville. En tête, deux banderoles : « Unis•e•s nous sommes puissant•e•s » et « Non à la monarchie présidentielle ».

À 11 heures, quelques tracteurs du syndicat agricole la Confédération paysanne se sont rassemblés au Champ de Mars, accompagné de cent cinquante personnes. Tous ont convergé vers Intermarché. Trois cents personnes étaient donc rassemblés, dans le calme et dans une ambiance bonne enfant à la mi-journée. Les forces de l’ordre présentes n’ont pas eu à intervenir, sauf pour quelques incidents mineurs avec des automobilistes.

En début d’après-midi, une quarantaine de personnes étaient rassemblées au rond-point de la Croix de Romans pour bloquer l’accès à Auchan et Mc Donald’s.

Clément Chassot

Plus d'infos dans notre édition du 12 septembre 2025