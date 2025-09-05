Une rentrée scolaire sur fond d’appel à la grève

Les syndicats appellent à la mobilisation le 10 septembre et à la grève le 18.

Les enfants ont repris le chemin de l’école dans la vallée de la Drôme, cédant ainsi à un rituel immuable, avec au moins (presque) autant d’excitation et d’angoisse que leurs parents. Petits et grands ont été accueillis par les personnels scolaires, qu’ils soient enseignants ou assistants d’éducation, tous mobilisés pour ce grand moment. Enfin presque tous car, comme chaque année « depuis presque une décennie déjà, il manque quelques professeurs », note Régis Faucheur, professeur au collège Armorin et représentant du syndicat Lutte des classes (ex-Solidaires). À Armorin, il manque ainsi un professeur remplaçant en sciences physiques, et un demi-poste en éducation musicale.

Une situation, notons-le, qui n’est pas propre à la vallée de la Drôme…

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025