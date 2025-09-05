Le Réseau Femmes à l’abri est arrivé à Crest

L’association, qui héberge des femmes en difficulté, a posé ses valises.

Une odeur de café chaud et de peinture fraîche s’échappe des fenêtres ouvertes de la Colombine, rue du Professeur Mouriquand, à Crest. En ce mercredi 3 septembre au matin, cette belle bâtisse a des allures de petite fourmilière. Ici, on pose une couche de peinture. Là, on enduit des murs. Plus loin, on ponce… Et dehors, on déménage des monceaux d’objets plus ou moins encombrants. En cette semaine de rentrée, c’est un passage de relais qui s’est joué à la Colombine entre l’association des Pierrot de la Colombine, qui occupait les lieux depuis 25 ans, et son successeur, le Réseau femmes à l’abri 26 (RFA 26)…

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025