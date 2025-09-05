La salle des fêtes de Blacons enfin inaugurée

Le chantier de cet équipement municipal, rénové et agrandi, n’a pas été de tout repos…

C’est le projet d’un mandat, et même plus. La rénovation de la salle des fêtes de Mirabel-et-Blacons ainsi que sa toute nouvelle extension ont été officiellement inaugurées le jeudi 28 août, en fin d’après-midi. Outre le conseil municipal, presque entièrement représenté, on comptait ce jour-là moult invités : la députée Marie Pochon, les conseillers départementaux Muriel Paret et Daniel Gilles, les maires et élu·es de communes voisines, sans compter de nombreux acteurs du monde associatif local, des habitants et des artisans qui ont participé à la réalisation de ce chantier d’ampleur…

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025