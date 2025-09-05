Les Amis du Crestois en AGE

Rendez-vous le 23 septembre à 19 heures.

Le Fond pour une presse libre (FPL) souhaite réduire sa part au sein du sociétariat de la Scop Le Crestois, pour la faire passer de 46 % à 20 % maximum. Ce fonds de dotation estime avoir rempli son rôle en apportant son appui lors de la reprise de l’hebdomadaire local et sa vocation n’est pas de participer plus longtemps au capital d’une entreprise de presse. Dans ces conditions, la Scop Le Crestois a sollicité l’association des Amis du Crestois pour entrer au capital de la société, estimant que cette entrée avait un sens, compte tenu de l’implication de l’association et de ses adhérents du territoire depuis la création de la Scop.

L’entrée au capital de la Scop renforcerait symboliquement les liens entre l’association et le journal. Devenir associé de la Scop, ce serait s’engager davantage pour garantir l’équilibre financière du journal et veiller à préserver son indépendance éditoriale. Le conseil d’administration des Amis du Crestois estime pouvoir répondre à cet objectif tout en préservant la capacité financière de l’association, afin de continuer à soutenir des actions pour assurer le développement de l’hebdomadaire, notamment la numérisation du système d’information.

Pour franchir ce nouveau cap, le conseil d’administration de l’association a décidé d’organiser une AGE (assemblée générale extraordinaire) le mardi 23 septembre à 19 heures, au 52 rue Sadi-Carnot à Crest (siège du journal et de l’association) afin de soumettre à ses adhérents deux résolutions :

• Mener les négociations en vue de racheter des parts sociales de la Scop Le Crestois au FPL, et de devenir associé de la Scop Le Crestois.

• Donner pouvoir au conseil d’administration pour conduire l’opération dans le meilleur intérêt de l’association.

Nous espérons vous retrouver nombreux afin de partager un moment de convivialité et d’atteindre le quorum*. Au cas où celui-ci ne serait pas atteint, une seconde AGE sera convoquée lundi 29 septembre même heure, même lieu.

En cas de vote favorable à cette cession de parts, la Scop Le Crestois devrait tenir une assemblée générale extraordinaire le vendredi 17 octobre afin de valider l’intégration de l’association Les Amis du Crestois comme associée.

Le conseil d’administration

* Le quorum est de la moitié des adhérents à jour de leur cotisation au moment du vote. À ce jour, l’association compte 66 adhérents. Si vous pensez ne pas pouvoir venir, faites vous représenter.

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025