Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Périple à Nordkapp

Connaissez-vous le point le plus septentrional de notre belle Europe ?

Jean-Michel Deligny a accompli en moto un road trip de Crest à Cap Nord, en Norvège, en juin 2025, soit 9 500 kilomètres à travers l’Europe ! Il a pris la précaution d’enregistrer son parcours sur l’application Polarsteps, compilant ainsi de merveilleuses photos et commentaires.

Parti de Crest le 29 mai au petit matin, il a atteint le Cap Nord le 7 juin en plein soleil de minuit…

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU