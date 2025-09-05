Périple à Nordkapp

Connaissez-vous le point le plus septentrional de notre belle Europe ?

Jean-Michel Deligny a accompli en moto un road trip de Crest à Cap Nord, en Norvège, en juin 2025, soit 9 500 kilomètres à travers l’Europe ! Il a pris la précaution d’enregistrer son parcours sur l’application Polarsteps, compilant ainsi de merveilleuses photos et commentaires.

Parti de Crest le 29 mai au petit matin, il a atteint le Cap Nord le 7 juin en plein soleil de minuit…

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025