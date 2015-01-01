Denis Benoit, maire d'Aouste et président de la 3CPS, est décédé

Denis Benoit s'est éteint ce dimanche 31 août, à l'hôpital de Crest

C'est une triste nouvelle. Denis Benoit, maire d'Aouste-sur-Sye et président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), s'est éteint ce dimanche 31 août au matin, à l'hôpital de Crest.

Il se battait depuis des mois contre une maladie grave, qui a fini par l'emporter, alors qu'il séjournait au service de soins palliatifs.

Outre ses fonctions d'élu et son engagement infatigable pour la commune d'Aouste et, plus largement, pour la vallée de la Drôme, Denis Benoit était aussi enseignant à Saint-Louis.

Les journalistes du Crestois, qui eurent l'occasion à de très nombreuses reprises de croiser son chemin et d'échanger avec cet homme de dialogue et de conviction, présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et à aux proches de Denis Benoit.

Plus d'informations à retrouver dans notre édition du vendredi 5 septembre.

Article publié le dimanche 31 août 2025.