Incendie sur l’aire d’accueil des gens du voyage

Le feu est parti d’une décharge, à proximité de la ligne TGV.

Un panache de fumée noire très impressionnant. Vous l’avez peut-être remarqué dans le ciel crestois, en fin de matinée, dimanche 24 août. En effet, à 9h42, un incendie s’est déclaré à proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage, situé chemin des Limites, tout près de la ligne TGV.

Si l’origine du feu n’est pour le moment pas connue (une enquête est en cours), l’incendie est parti d’une « aire de ferraillage », comme l’appelle la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), qui gère l’équipement depuis 2017...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

À consulter : Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage, 2022-2028