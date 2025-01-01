Le bassin crestois, berceau de l’ail en France

90 % de l’ail blanc consommé en France est originaire de la Drôme.

De l’ail se cultive autour de Crest et en basse vallée de la Drôme. Beaucoup d’ail. Avec une particularité : la majorité des surfaces cultivées l’est pour « l’ail semence ». Entendez par là, pour produire les plants destinés à être cultivés ensuite par des producteurs d’ail de consommation. Ainsi, en 2025, rien qu’au niveau du groupement d’intérêt économique (GIE) L’ail drômois, basé à Eurre, qui regroupe environ 80 exploitations, 461 ha d’ail semence ont été récoltés, dont 41 ha en bio, contre 288 ha d’ail de consommation, dont 73 ha en bio. La Drôme est le premier département producteur de plants d’ail certifiés, loin devant le Tarn...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025