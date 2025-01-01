Entreprises, agriculteurs, avocats… au bord de la crise de nerfs

Obtenir un document auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans relève du parcours du combattant. Les acteurs économiques craquent…



L’entrée du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (photo : DR)

« Bonjour, ici votre comptable. Bon, je suis désolée, le tribunal de commerce a rejeté votre demande de Kbis, il faut refaire les démarches, car pour votre changement d’adresse, vous avez indiqué la nouvelle, alors qu’il aurait fallu indiquer qu’il y en avait une autre auparavant, ce qui paraît évident, mais bon… Il y a aussi un accent qui manque dans l’intitulé de votre rue, et je me suis permis de mettre une majuscule, on ne sait jamais. Bref, il vous faudra payer encore, mais je m’occupe de tout, ne vous inquiétez pas. » Ce message, un agriculteur l’a reçu sur son téléphone de la part de son expert-comptable, alors qu’il s’acharne, depuis des mois, à immatriculer administrativement sa coopérative.

Mais ce message, c’est aussi bien une entreprise individuelle, une société anonyme ou une SARL qui aurait pu le recevoir, après avoir voulu modifier son conseil d’administration, accueillir un nouvel associé, ou déménager son siège… Pour se retrouver dans l’impossibilité de le faire, pendant des mois. « C’est bien simple, on s’arrache les cheveux. Je ne vous dis pas combien de fois j’ai eu envie de balancer mon ordinateur à travers la pièce ! » confie un avocat, exaspéré, mandaté par des clients tout aussi désespérés ...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025