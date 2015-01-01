Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Un rassemblement à Crest en soutien aux flotilles pour Gaza

Un collectif donne rendez-vous le 30 août à la Croix de Romans.

Le dimanche 31 août partiront de Barcelone plusieurs bateaux appartenant à la plus grande mission civile maritime vers Gaza depuis le début du blocus en 2007. Il s’agit de la Global sumud flottilla, réunissant quarante-quatre délégations. Les deux bateaux de Waves of Freedom France y participeront avec, à leur bord, de l’aide humanitaire et des personnes déterminées à briser le siège imposé à la population gazaouie...

Tribune publiée dans Le Crestois du 29 août 2025

Tribune publiée dans Le Crestois du 29 août 2025

