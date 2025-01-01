Festival Futura, une invitation au voyage sonore

L’évènement s’est terminé par une nuit blanche emplie de sons.

La trente-cinquième édition du discret mais renommé festival Futura s’est terminée le dimanche 24 août, au petit matin, autour d’un café-pogne. Une trentaine d’auditeurs et d’auditrices avaient auparavant traversé la nuit au coeur d’un acousmonium, étrange « orchestre » de haut-parleur, installé dans la salle des Moulinages, à Crest. Une nuit blanche passée avec des interprètes qui se sont relayés pour mettre en espace la programmation de Vincent Laubeuf, le directeur artistique de cet étonnant festival de musique concrète et acousmatique...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025