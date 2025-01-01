Saoû : le scandale des avions de chasse continue

Malgré les promesses du ministère, les vols ont repris comme avant...

Nous en avons régulièrement parlé dans nos colonnes depuis que l’association À la découverte de la forêt de Saoû a constitué un volumineux et précis dossier pour demander la réglementation du survol de la forêt de Saoû – Espace naturel sensible (ENS) – et son respect par l’Armée de l’air.

Celles et ceux qui fréquentent – même épisodiquement – la forêt de Saoû ont tous eu, un jour ou l’autre, la violente surprise de voir, et surtout d’entendre, le passage d’avions à réaction en rase-mottes dans le hurlement terrifiant des moteurs.

Malgré de multiples interventions antérieures d’élus et de citoyens, l’armée n’a pas renoncé à ces survols qui ne respectent pas les hauteurs réglementaires...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

Photo : Hermann Sboniek