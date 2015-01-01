Vidéos Val de Drôme entre dans sa 10e année

Les documentaires comptent plus de 200 000 vues par an.

Avec 176 documentaires réalisés – le dernier concernant le château de Vachères à Montclar – l’association Vidéos Val de Drôme, créée au mois d’août 2016, entre dans sa dixième année. En vérité, l’activité de recueil de témoignages avait commencé en novembre 2015 avec un entretien accordé par Mme Hélène Argoud, une mémoire de Beaufort-sur-Gervanne. Depuis, les documentaires mis en ligne par cette association ont dépassé les 1 737 000 vues, dont plus de 200 000 pour l’année écoulée. À la demande d’acteurs situés bien loin de notre département, certains films leur ont été prêtés pour les besoins de leurs animations. Des réalisateurs de documentaires tout à fait extérieurs à l’association l’ont sollicitée pour bénéficier de certaines de ses images.

Un changement significatif est intervenu, il y a environ deux ans, lorsque de simples particuliers ou des associations de la région sont entrés en contact avec Vidéos Val de Drôme pour suggérer tel ou tel documentaire, possible en raison de l’intérêt de telle ou telle situation ou de tel personnage. Ainsi s’est créé un réseau. Vidéos Val de Drôme s’est bien volontiers associée aux efforts de recherches historiques, engagées par de nombreux acteurs de terrain et qui, assurément, faciliteront les recherches plus conséquentes qui seront menées, espérons-le, ultérieurement par des historiens professionnels. Du reste, Vidéos Val de Drôme collabore, à l’occasion, à la revue Études drômoises. Par ailleurs, l’association a procédé à un nombre important de projections publiques permettant ainsi à des associations locales d’offrir des animations supplémentaires à leur public.

Actuellement, les 176 documentaires sont conservés aux Archives départementales de la Drôme, à la demande de cette institution. Par conséquent, à supposer même que la chaîne YouTube disparaisse, elles resteront disponibles aux curieux et aux chercheurs pour toujours. L’association a consenti un effort financier important en recourant plus souvent, désormais, aux services d’un caméraman professionnel ainsi que d’un opérateur drone. Il en résulte des images bien meilleures et, par conséquent, une représentation de notre région plus favorable.

L’association, dont les documentaires sont accessibles gratuitement sur le site de TV Val de Drôme et celui du Crestois, est financée par une vingtaine de petites communes, souvent situées à l’est de notre région. On notera parmi elles un très grand nombre de communes rurales modestes, dont les élus sont très probablement conscients de voir disparaître une certaine forme de civilisation dont, effectivement, les documentaires de Vidéos Val de Drôme, préservent le souvenir. Le département de la Drôme a également soutenu Vidéos Val de Drôme, qui a aussi bénéficié, il y a plusieurs années, du programme européen Leader.

L’association espère pouvoir, dans la période 2025-2026, réaliser des animations qui marqueront cet anniversaire symbolique.

Jacques Mouriquand

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025