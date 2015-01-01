Le Sultan kebab a repris du service

La sandwicherie-snack du Bourg change sans changer.

Le changement dans la continuité ! Depuis la mi-août, le Sultan kebab, installé au 47, rue Sadi-Carnot, a changé de mains. C’est désormais Ali Tkhili qui en est le gérant.

Rien de nouveau toutefois, pour ce jeune Crestois, qui était déjà associé du Sultan depuis 2023, et qui connaît le restaurant jusque dans ses moindres recoins...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025