Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le Sultan kebab a repris du service

La sandwicherie-snack du Bourg change sans changer.

Le changement dans la continuité ! Depuis la mi-août, le Sultan kebab, installé au 47, rue Sadi-Carnot, a changé de mains. C’est désormais Ali Tkhili qui en est le gérant.

Rien de nouveau toutefois, pour ce jeune Crestois, qui était déjà associé du Sultan depuis 2023, et qui connaît le restaurant jusque dans ses moindres recoins...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU