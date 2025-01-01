Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Salle de restauration A. Pierjean : des murs et un toit d’ici mi-novembre

Les fondations du futur bâtiment du groupe scolaire sont achevées.

Devant le groupe scolaire Anne Pierjan, situé rue du général Koening, le chantier de la future salle de restauration est désormais bien visible. Les travaux ont débuté le 7 juillet et ont permis de préparer les fondations.

Le 27 août, les douze entreprises en charge des travaux étaient conviées par Stéphanie Karcher, maire, et ses adjoints à une réunion sur le site. Thomas Ottavy, du cabinet d’architectes Atelier Quatre Vingt dix, qui porte le projet avec Etienne Pellier de E .P. Architectes, a détaillé les prochaines étapes...

Article publié dans Le Crestois du 29 août 2025

Les plans architecturaux du bâtiment

Plans réalisés par Studio 90 architectes

