À Pont-de-Barret, boire à la Fontaine de Jouvence

On a célébré trois jours durant les Arts de la rue, autour de Brigitte Burdin et Gilles Rhode

Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 août, de vieux saltimbanques fêtaient les 50 ans des Arts de la rue, qu’ils avaient avec tant d’autres contribué à faire vivre dans les années 1970. Vous les connaissez (ou pas) : Brigitte Burdin et Gilles Rhode, les créateurs de la compagnie Transe Express, celle qui a giclé depuis la base d’Eurre pour inonder toute la planète !...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025

