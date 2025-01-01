Le Secours populaire recherche un nouveau local

À l’étroit rue Sadi-Carnot, les bénévoles du Secours populaire de Crest sont à la recherche de locaux plus adaptés.

Les locaux ont beau être fermés en cet après-midi d’août, bizarrement, l’absence de personnes à l’intérieur ne dissipe guère l’impression de se retrouver coincé dans une cave bien remplie. La disposition du local du Secours populaire au 11, rue Sadi-Carnot à Crest, y est pour beaucoup. Situé en rez-de-chaussée, sous une faible hauteur de plafond, l’endroit se compose d’un couloir étroit, suivi d’une première pièce ne dépassant pas les 40 m², occupé par un bureau et beaucoup de vêtements suspendus. L’endroit se prolonge à droite par un autre espace plutôt consacré aux vêtements et jouets enfants, et à gauche par une cuisine, où la lumière filtre à peine à travers la fenêtre.

« C’est ici que nous composons les colis alimentaires », explique Yvette Forestier, bénévole. Laquelle déplore : « Une dame voulait nous proposer de faire du soutien scolaire. Mais pour l’instant, ce n’est pas possible, il n’y a pas de place ! » À ses côtés, Bernard Beuil, bénévole au Secours populaire à Bourg-les-Valence, précise : « Le Secours populaire, c’est certes de l’aide alimentaire et vestimentaire, mais ce n’est pas que ça. C’est aussi la culture, le soutien sous toutes ses formes aux bénéficiaires. Et là clairement, on ne peut pas bien le faire, faute de locaux adaptés. » Un changement serait donc bénéfique, aussi pour les bénévoles « afin qu’ils puissent plus facilement se retrouver, faire des réunions, car pour l’instant ce n’est pas possible. Ça serait bien aussi d’avoir un bureau plus adapté pour pouvoir accueillir plusieurs personnes de manière confidentielle. »

200 M² EN CENTRE-VILLE

Quel lieu conviendrait alors pour cela ? Réponse de Bernard Beuil : « On recherche un local de plain-pied, avec une vitrine pour être reconnaissable, car là elle est un peu cachée. On a besoin de 200 m², en centre-ville, pour un loyer idéalement ne dépassant pas les 500 euros. »

Une gageure au vu des prix du marché, mais les bénévoles du Secours populaire viennent seulement d’entamer leurs démarches, et se veulent volontaires et optimistes. « Nous sommes allés voir la mairie, mais pour l’instant ils n’ont rien à nous proposer, si ce n’est des lieux temporaires pour nos réunions. Nous avons aussi démarché pour reprendre l’ancienne permanence de la députée Marie Pochon, idéalement placée. Mais c’est assez cher. » Avis donc à tous : si vous entendez parler d’un endroit pour que le Secours populaire puisse aider dignement les plus démunis, n’hésitez pas à le contacter.

Blandine Flipo

Secours populaire de Crest : 04 75 55 77 32

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025