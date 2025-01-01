Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Futura : du son et des sensations

Le festival initie les jeunes et moins jeunes à la musique acousmatique.

Eric Broitmann
Éric Broitmann lors du concert découverte jeune public

La 33e édition du festival Futura a ouvert ses portes mercredi 20 août. Le pot d’accueil et les écoutes de musique acousmatique, initialement prévus à la Tour de Crest, ont été déplacés à l’espace Soubeyran en raison des risques d’orage.

Jeudi matin, les organisateurs avaient ciblé le jeune public. Un concert gratuit a permis aux enfants de l’accueil de loisirs Sainte-Euphémie et à d’autres, accompagnés par leurs parents ou grands-parents, de s’initier à la musique acousmatique...

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025

