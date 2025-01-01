La chasse a repris dans la réserve naturelle des Ramières

Depuis le 21 août, plusieurs espèces d’oiseaux d’eau sont chassables dans le lit de la rivière. Des naturalistes s’indignent, le préfet temporise...

Le jour n’est pas encore levé, en ce jeudi 21 août. Un léger brouillard nocturne orne encore les champs et les bois qui bordent la rivière Drôme, à l’entrée est de la commune d’Allex. Sous l’apparente tranquillité de cette fraîche matinée estivale, une activité inhabituelle règne pourtant dans la réserve naturelle nationale des Ramières du Val de Drôme. Un peu avant six heures du matin, deux silhouettes avancent dans le lit de la rivière, au niveau du lieu-dit de l’Entonnement des digues d’Allex. Quelques dizaines de mètres en surplomb, un autre petit groupe de bipèdes, paire de jumelles vissées sur les yeux, observent scrupuleusement les deux humains qui déambulent au bord de la Drôme, une lampe de poche dans une main... un fusil dans l’autre...

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025