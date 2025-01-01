Le dixième beach volley du CLAP

Ce sera les 30 et 31 août au centre équestre.

Le tournoi aura lieu au centre équestre de Crest à partir du samedi 30 août pour les M18 et les M15, puis dimanche 31 août pour les adultes. C’est un tournoi 4x4 mixte, tous niveaux. L’entrée est libre pour les spectateurs. Il y aura une buvette, des glaces et la possibilité de se restaurer.

L’inscription se fait soit sur place, soit en allant sur le site du beach: https://beach.clap-crest.fr. Attention, le nombre d’équipes est limité à 36 !

Ce sera la dixième fois que la section volley du Clap organise un beach volley en partenariat avec le centre équestre et la mairie de Crest...

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025