Les troupeaux aussi ont eu chaud…

À Aouste et à Vaunaveys, les éleveurs tâchent de s’adapter à la chaleur.

Cecile Contessi
Cécile Contessi (à d.) et sa salariée Noémie, à Aouste-sur-Sye

Le thermomètre a allégrement dépassé les 40 °C la semaine dernière. Une chaleur qui a lourdement pesé sur les animaux d’élevage dans la vallée de la Drôme. Face à ces canicules répétées, les éleveurs doivent redoubler de vigilance et de travail pour préserver le bien-être de leurs bêtes, éviter les coups de chaleur et maintenir une production déjà fragilisée par le manque d’eau et de fourrage...

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025

