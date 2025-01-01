Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les vendanges pressées par la canicule

Dans les vallées de la Drôme et de la Gervanne, la canicule a précipité les vendanges, qui ont démarré le 18 août

Quelques gouttes de pluie ont rafraîchi l’atmosphère, en ce début de matinée du mardi 19 août. La température est idéale pour les vendangeurs qui s’affairent dans les vignes de Lise Colomb, à Aouste-sur-Sye. La viticultrice oscille entre l’excitation et la fébrilité de ceux qui savent que se joue en ce moment le travail d’une année. Le muscat petits grains coupé ce jour-là est destiné à la cave coopérative Jaillance, de Die. C’est le premier des cépages récoltés, le plus précoce, celui aussi qui a été le plus touché par la canicule, la semaine passée. « Les quelques jours de température à plus de 40 °C ont précipité la maturité du raisin, il fallait vendanger vite pour conserver le bon équilibre entre acidité et degré d’alcool », indique Fabien Lombard, vigneron à Suze et président du syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 22 août 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU