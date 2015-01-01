Trois voitures-radars banalisées en Drôme

Ces véhicules vont râtisser le département pour relever les infractions

Le 5 août dernier, la préfecture de la Drôme publiait un communiqué à la suite d’une série d’accidents mortels intervenant coup sur coup. Un choc frontal, le 26 juillet dernier à Gervans, sur la nationale 7, a causé la mort d’un homme et d’une femme, et blessé quatre autres personnes. Le conducteur drômois responsable de l’accident a depuis été présenté à la justice.

Le 5 août, toujours sur la nationale 7, une dame a perdu la vie à la suite d’une collision avec un poids lourd au sud de Montélimar. « Stop au carnage sur nos routes drômoises ! », s’indigne la préfecture, alertant nos concitoyens sur la « nécessité impérieuse d’adopter des comportements responsables au volant ».

Selon les chiffres de la préfecture, au 5 août 2025, « il est à déplorer un bilan plus lourd que celui déjà catastrophique de 2024 à la même période : 23 personnes ont perdu la vie contre 21 au 5 août 2024 (sur les 40 tués au total en 2024, qui représentaient déjà une hausse de 48 % de la mortalité routière par rapport à 2023). 257 blessés dont 112 blessés graves (hospitalisés) contre 227, dont 109 blessés graves. 196 accidents corporels de la circulation dont 20 accidents mortels contre 177 dont 21 mortels. » La préfecture déplore en outre « un relâchement inacceptable général du respect des règles du code de la route de la part des conducteurs : 1 367 permis de conduire ont déjà été suspendus depuis le début de l’année, dont 601 pour conduite sous stupéfiants, 359 pour excès de vitesse et 260 pour conduite sous état alcoolique. »

Pour répondre à ce « relâchement » généralisé, quatre jours plus tôt, la préfecture de la Drôme annonçait le lancement d’un « nouvel outil de lutte contre l’accidentalité routière : Dexter ». Ce dispositif (dont le nom est étrangement emprunté à une série portant sur un tueur en série qui ne se fait jamais prendre), se base sur la mise en service de trois voitures-radars privées, indétectables par les autres automobilistes. Déployées depuis le 1er août, ces voitures viendront s’ajouter aux 35 appareils de contrôle automatisé que compte la Drôme (23 radars fixes et 12 radars mobiles).

RADARS EN SERIE

Ces voitures, confiées à un opérateur privé, OTC, auront la charge de circuler de jour comme de nuit sur les axes les plus accidentogènes, afin de faire respecter les limitations de vitesse. « 16 tracés ont été préalablement définis ­représentant 2 300 km linéaires (aller-retour) de routes surveillées, représentant environ 15 000 km de routes contrôlées par mois (plusieurs passages par jour sur un même itinéraire) sur un total de 12 619 km de routes drômoises », précise la préfecture.

Ayant l’allure d’une voiture normale, dotée d’un alcootest intégré pour s’assurer que le conducteur n’est pas lui-même sous l’emprise d’alcool, ces voitures sont dotées de caméras mesurant la vitesse des véhicules autour d’elles sans émettre ni flash ni son. Ni le conducteur ni l’opérateur n’ont accès aux données ainsi récoltées, envoyées directement au centre national de traitement des infractions à Rennes. De l’autre côté de l’écran, des policiers décideront ou non de l’envoi d’une contravention. Comme un contrôle routier à distance, en quelque sorte. De quoi espérer, à défaut de prévenir les accidents, inquiéter un peu les délinquants de la route.

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 1ᵉʳ août 2025