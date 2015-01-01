Le préfet sur le départ

Il est nommé en Guadeloupe au 1er septembre

C’est un départ annoncé au creux de l’été, après deux ans passé dans le département. Thierry Devimeux, préfet de la Drôme, a annoncé quitter ses fonctions à partir du 1er septembre par un communiqué de presse le 1er août, étantnommé préfet de la Guadeloupe.

Il y vante notamment son « engagement fort pour la sécurité » et celui pour la préservation de la ressource en eau. Il a rappelé sa création des « FAR » pour « forces d’actions républicaines » dans les quartiers sensibles de Valence qui aurait permis « une baisse notable de la délinquance générale (-23,5 %) et des atteintes aux personnes (-19 %) ». Il s’est également félicité du travail effectué dans la lutte contre le narco­trafic, « avec 533 opérations menées en 2024, aboutissant à la saisie de plus de 1,25 tonne de cannabis et près de 25 kg de cocaïne, ainsi qu’à une augmentation de 58,7 % des amendes forfaitaires pour usage ou trafic. »

Enfin, le communiqué met l’accent sur la campagne de prévention intitulée « Tu consommes, tu cautionnes », déployée massivement sur les réseaux sociaux et par affichage. Notons cependant que, question réseaux sociaux, la préfecture de la Drôme est actuellement sous un feu roulant de critiques, suite au lancement de vidéos visant à la prévention des accidents, avec un personnage de gorille dénommé « Dromeo » ne faisant que des bêtises. Selon des spécialistes de la désinformation et des réseaux sociaux, qui s’en sont émus sur X et Bluesky, ce personnage généré par intelligence artificielle vient tout droit de l’imaginaire raciste véhiculé en ce moment sur les réseaux sociaux, assimilant les personnages noires à des primates peu intelligents.

À partir du 1er septembre, le prochain préfet sera une préfète. Marie-Aimé Gaspari, ancienne magistrate, avait été nommée pour la première fois préfète lors de son précédent poste en Mayenne. « Très appréciée lors de ses deux années et demie passées dans le département » selon le Journal des entreprises (31/07), cette diplômée de l’École nationale de la magistrature et de l’Institut d’études politiques de Strasbourg « avait notamment été la première femme présidente de la Chambre régionale des comptes d’Occitanie et procureure. »

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 1ᵉʳ août 2025