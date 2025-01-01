Sécheresse : le bassin de la Drôme reste en vigilance

Le préfet a décidé le 1er août de maintenir ce seuil d’alerte malgré l’avis contraire de ses services qui préconisaient le niveau supérieur. L’irrigation, elle, n’est plus possible depuis le 5 août.

Depuis le 7 juillet, le bassin de la Drôme est placé au niveau d’alerte vigilance sécheresse. Un seuil qui n’induit pas de restrictions d’usage de l’eau particulières, mais des « économies volontaires ». À Valence, le 1er août, lors du dernier comité ressource en eau – présidé par le préfet Thierry Devimeux (sur le départ, voir ci-contre) et qui rassemble les différents acteurs locaux de l’eau – ce niveau de vigilance (qui précède l’alerte, l’alerte renforcée et la crise) a été maintenu. Pourtant, la Direction départementale (DDT) de la Drôme, un service sous autorité du préfet, préconisait un passage au niveau alerte.

PLOUF, PLOUF

Après de fortes pluies printanières, puis une période caniculaire, les débits de la rivière Drôme en début d’été étaient dans la moyenne. Au 28 juillet, date du dernier bulletin hydrologique émis par la DDT, les niveaux d’eau, selon les points de mesure, se situaient entre les seuils vigilance et alerte. Mais depuis les dernières pluies du 20 juillet, ces débits ont fortement chuté et une période de fortes chaleurs s’annonce pour ce début de mois d’août. Le syndicat mixte de la rivière Drôme, représenté lors du comité, « a relayé le constat de la baisse de débit et la logique de passer au seuil d’alerte en défendant une approche progressive pour que de premiers efforts sur l’usage de l’eau soient faits », explique Cédric Proust, technicien du SMRD. Constat et recommandation partagés par la DDT.

Le préfet a finalement préféré suivre les arguments apportés lors du comité par la profession agricole, qui ne souhaitait pas se voir contrainte par des restrictions en cette fin de période d’irrigation, qui devrait s’arrêter définitivement mi-août. « Cette année, l’avancement des cultures a été bon et les besoins en irrigation sont en ce moment à environ 50 % de nos capacités », explique au Crestois Jean-Pierre Royannez, président de la chambre d’agriculture de la Drôme. Un passage en alerte aurait contraint les agriculteurs à ne pas arroser entre 11 heures et 17 heures. D’après Jean-Pierre Royannez, au-delà de contraintes techniques, « il est préférable pour le milieu de lisser les prélèvements sur toute la journée. Comme nous n’avons pas besoin de la totalité des volumes qui nous sont réservés, le même nombre de litres serait prélevé au niveau alerte. Et pomper d’un coup le soir, par exemple, accentue le risque d’assec. »

Contactée, la préfecture a bien confirmé le déroulé de ce comité de ressource en eau, mais ne tient pas à donner plus de détails sur la position adoptée par le préfet.

DÉPASSEMENT DU DÉBIT RÉSERVÉ

Cette décision a en tout cas permis aux agriculteurs de gagner quelques jours d’irrigation, notamment ceux du secteur Crest-sud, qui ne disposent pas d’autre solution que de pomper dans la Drôme pour arroser leurs cultures. Quelques jours seulement, puisque, mardi 5 août, une mesure effectuée par le SMRD au « seuil Smard », qui se situe un peu avant l’écosite d’Eurre, a fait état d’un débit plus faible que le « débit réservé », à 1,8 m³/s. Si ce fameux débit réservé, fixé à 1,9 m³/s, n’est pas assuré, alors automatiquement, les prélèvements dans la Drôme pour l’irrigation sont interdits. Ce qui est donc le cas actuellement. Tout peut aller très vite concernant les arrêtés sécheresse : un prochain bulletin hydrologique est prévu pour le lundi 11 août, et le bassin pourrait être placé en alerte, voire directement en alerte renforcée…

Particulièrement concernés par la sécheresse et les baisses de débit, les pêcheurs, qui s’estiment être la dernière roue du carrosse, semblent résignés. « On subit, souffle Bernard Gillian, président de l’association des Pêcheurs de la moyenne vallée de la Drôme. Le monde piscicole, respecteux et humble, passe toujours après le tourisme et l’agriculture. Cette décision peut surprendre alors que nous allons traverser une période de sécheresse, mais cela ne m’étonne pas plus que cela… Ces dernières années, lorsque le débit réservé n’était plus respecté, des dérogations étaient accordées aux agriculteurs pour l’irrigation. Je ne suis pas là pour me mettre à dos qui que ce soit, mais il y a toujours des bons arguments pour continuer à irriguer. » Et le pêcheur de regretter la situation alors que l’association procède au printemps à des travaux d’entretien de la rivière et à de l’alevinage. « Un travail perdu quand tout est à sec... », déplore-t-il. L’été risque d’être encore long.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025