Crest jazz : en route pour ses cinquante ans !

Le festival de jazz crestois s’est achevé le 2 août. Une semaine de concerts et une fréquentation historique, avec plus de 8 000 visiteurs.

8 300 entrées sur une semaine et 2 000 spectateurs pour les concerts de Flavia Coehlo et du quartet Les Égarés. Le Crest jazz était comble cette année, avec une fréquentation en hausse de 25 % par rapport à l’année dernière.

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025