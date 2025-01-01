Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Crest jazz : en route pour ses cinquante ans !

Le festival de jazz crestois s’est achevé le 2 août. Une semaine de concerts et une fréquentation historique, avec plus de 8 000 visiteurs.

8 300 entrées sur une semaine et 2 000 spectateurs pour les concerts de Flavia Coehlo et du quartet Les Égarés. Le Crest jazz était comble cette année, avec une fréquentation en hausse de 25 % par rapport à l’année dernière.

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU