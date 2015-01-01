Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les soins palliatifs de Crest au défi de l’aide à mourir

Les soignants de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Crest s’interrogent sur leur rôle à la suite du vote de la loi sur la fin de vie

 

C’est une des premières unités de soins palliatifs à avoir ouvert en France, en 1992, grâce à la détermination de l’ancienne directrice de l’hôpital de l’époque, Danielle Breyton, et de l’infirmière Joëlle Bourde – épouse de l’ancien propriétaire du Crestois, Claude Bourde. « On était des pionniers », nous racontait-elle en juin 2021, lors d’un article consacré à cette unité pas comme les autres.

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025

