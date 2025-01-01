Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L’entreprise Reynier en fête

L’un de ses piliers, Francis Peysson, est parti à la retraite

L’entreprise Reynier au grand complet a fait son dernier repas collectif d’avant vacances fin juillet et en a profité pour rendre hommage et saluer le départ à la retraite d’un « vieux compagnon », Francis Peysson, qui travaille depuis 44 ans dans l’entreprise.

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025

 

 

 

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU