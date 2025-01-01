L’entreprise Reynier en fête

L’un de ses piliers, Francis Peysson, est parti à la retraite

L’entreprise Reynier au grand complet a fait son dernier repas collectif d’avant vacances fin juillet et en a profité pour rendre hommage et saluer le départ à la retraite d’un « vieux compagnon », Francis Peysson, qui travaille depuis 44 ans dans l’entreprise.

…

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025