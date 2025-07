24 heures en alpage dans la vie d’un berger

Deux élues écologistes ont répondu à l’invitation d’un éleveur, suscitant de vifs débats.

« L’angoisse des éleveurs et des bergers, la solitude, la peur de la prédation… Il faut le vivre pour le comprendre. » C’est avec ces mots qu’Alain Baudouin, président de l’association des éleveurs et bergers du Vercors, lui-même éleveur à Combovin, est parvenu à convaincre deux élues écologistes de passer vingt-quatre heures dans la vie d’un berger, sur un alpage du Vercors. Deux élues qui ne sont autres que Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes et élue régionale des Hauts-de-France, et Marie Pochon, députée Les Écologistes de la troisième circonscription de la Drôme.

Nous vous avions raconté, dans notre édition du 4 juillet, comment les deux écologistes avaient promis, au cours d’une réunion publique à Vaunaveys, qu’elles relèveraient le défi posé par Alain Baudouin. Une quinzaine de jours plus tard, elles ont donc tenu parole et sont montées sur le plateau du Vercors, côté drômois, pour suivre des éleveurs en estive (ils ont préféré conserver leur anonymat). Une initiative qui n’a pas manqué de faire réagir, d’abord sur les réseaux sociaux, puis par des voies plus officielles...

Article publié dans Le Crestois du 1er août 2025