Des maîtres verriers et sculpteurs aux Cordeliers

L’exposition Mouvance est à découvrir du 13 au 20 août.

Les deux frères jumeaux étaient déjà venus exposer à la chapelle des Cordeliers il y a deux ans. Léo & Cesium reviennent cette année, du mercredi 13 au mercredi 20 août pour une exposition gratuite intitulée Mouvance.

Tous deux installés à Biot, près d’Antibes (06), ils sont spécialisés dans le soufflage et la sculpture du verre. Leo a fait don à la Ville en 2024 d’une de ses sculptures, un « Arbre de vie » qui symbolise la lutte contre le cancer, installée au parc du Bosquet.

En plus des oeuvres à découvrir, tous les jours de 10h à 19h, les deux frères assureront une démonstration de soufflage de verre, en nocturne, à 22h30 le dimanche 17 août. Et du jeudi 14 au lundi 18 août, atelier découverte et initiation du verre (payant) : explication et démonstration puis initiation pratique. Chaque participant repartira avec une petite création. Tarifs et informations sur leoglassedream.com ou au 06 79 66 58 38.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 1er août 2025