Sultan Kebab change de main

C’est la fin d’une belle histoire pour l’équipe de Yalçin Pehlivan.

Dix ans de service et une réputation qui dépasse largement les frontières de la ville de Crest ! C’est le beau bilan de Yalçin Pehlivan, à la tête du Sultan kebab, le fast-food installé au 47 rue Sadi-Carnot. L’enseigne, fréquentée par toutes les générations – collégiens, travailleurs et retraités – avait ouvert ses portes en février 2014, en lieu et place du Pacha, rue de l’Hôtel-de-Ville. Le Sultan avait ensuite déménagé en 2020 rue Sadi-Carnot, à la place de la pizzeria Le Caméléon.

Yalçin, qui en avait repris la gérance en 2017, employait cinq salarié·es. Il quitte son kebab avec beaucoup d’émotion...

Article publié dans Le Crestois du 1er août 2025