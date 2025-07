Un livreur pas vraiment comme les autres

Steve Griveau travaille pour le service d’hospitalisation à domicile.

Sur la ligne d’arrivée du Tour de France à Valence, le mercredi 23 juillet, ce Crestois passionné de sport, et en particulier de vélo et… d’écologie, a récolté les honneurs des consultants de la télé : Marion Rousse, les deux Laurent Jalabert et Luyat, ainsi que Yohan Offredo l’ont accueilli, lui et sa drôle de machine.

Steve Griveau occupe un emploi un peu spécial au sein du service d’hospitalisation à domicile (HAD) de la cité de la Tour qui rayonne jusque dans le bassin valentinois. S’il n’était que livreur en voiture, ce rôle n’aurait rien de surprenant. Mais son outil de déplacement est un engin propulsé par ses seules jambes...

Article publié dans Le Crestois du 1er août 2025