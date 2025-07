Quand le Crest jazz est là...

Le Festival Crest jazz se tiendra du dimanche 30 juillet au samedi 2 août.

C’est un dinosaure dans le petit monde des festivals de jazz. Plus ancien, même, que Jazz à Vienne, le « vénérable » festival Crest jazz prend ses quartiers dans la cité des Arnaud à compter de ce dimanche 27 juillet et jusqu’au samedi 2 août. Un mastodonte culturel dans notre vallée, avec ses 10 000 spectateurs et spectatrices attendu·es pour l’ensemble des concerts, ses 120 bénévoles, ses 150 stagiaires de l’école de la voix, sa programmation pléthorique et de qualité, avec 15 concerts en plein air, 8 concerts pour le concours international de jazz vocal, 8 concerts « Jazz au village », des conférences, des stages et masterclass...

Le Crest jazz, c’est aussi une locomotive économique pour la ville de Crest et la vallée de la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 25 juillet 2025