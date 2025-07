81 ans après les combats du 21 juillet 1944

Les maquisards tentèrent de ralentir l’assaut des nazis sur le Vercors.

Il est des dates qui ne peuvent s’oublier. Telle est celle du 21 juillet 1944, longue journée au cours de laquelle les villages d’Aouste-sur-Sye, de Saillans et d’Espenel furent le théâtre de violents combats entre les résistants de la vallée et les occupants nazis qui tâchaient, ce jour-là, de prendre d’assaut le Vercors via le col de Rousset. De nombreux civils perdirent la vie en cette journée tragique.

Le lundi 21 juillet, une délégation s’est ainsi rendue devant le monument du pont des Grands Chenaux, à Aouste, pour se souvenir des premiers moments de cette journée sanglante...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 25 juillet 2025